Marché aux puces semi nocturne, 15 juillet 2023, Aubure.

Le temps d’une soirée, Aubure sera le lieu d’un marché aux puces semi nocturne avec feu d’artifice à 23h, pour clôturer la soirée..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 21:00:00. EUR.

Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est



For one evening, Aubure will be the place of a semi night flea market with fireworks at 11pm, to close the evening.

Durante una noche, Aubure acogerá un mercadillo seminocturno con fuegos artificiales a las 23.00 horas para cerrar la velada.

Einen Abend lang wird Aubure zum Schauplatz eines halbnächtlichen Flohmarkts mit einem Feuerwerk um 23 Uhr, das den Abend abschließt.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr