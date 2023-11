VIDE JOUETS Aubréville, 19 novembre 2023, Aubréville.

Aubréville,Meuse

Afin de préparer les cadeaux de Noël, le comité des fêtes d’Aubréville organise son vide jouets annuel. Jeux de société, jeux vidéo, jouets pour tous les goûts seront à saisir lors de cette occasion. Vous pourrez également profiter pour déguster une crêpe ainsi que de la buvette.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

Aubréville 55120 Meuse Grand Est



To get ready for Christmas, the Aubréville village committee is organizing its annual toy sale. Board games, video games and toys for all tastes will be up for grabs. You can also enjoy a crêpe and refreshments.

Para preparar la Navidad, la comisión de festejos de Aubréville organiza su venta anual de juguetes. Habrá juegos de mesa, videojuegos y juguetes para todos los gustos. También podrá disfrutar de un crêpe y refrescos.

Um die Weihnachtsgeschenke vorzubereiten, organisiert das Festkomitee von Aubréville seinen jährlichen Spielzeugverkauf. Brettspiele, Videospiele und Spielzeug für jeden Geschmack sind bei dieser Gelegenheit zu haben. Sie können auch einen Crêpe genießen und sich an der Bar bedienen.

