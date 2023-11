SOIRÉE BEAUJOLAIS Aubréville, 17 novembre 2023, Aubréville.

Aubréville,Meuse

Venez participer à une soirée convivial avec l’arrivée du Beaujolais nouveau avec une dégustation de Beaujolais accompagnée d’une assiette de cochonaille, de fromage et d’un dessert. Sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . 18 EUR.

Aubréville 55120 Meuse Grand Est



Join us for a convivial evening to celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with a Beaujolais tasting accompanied by a plate of cochonaille, cheese and dessert. Reservations required.

Acompáñenos en una velada de convivencia para celebrar la llegada del Beaujolais nouveau con una degustación de Beaujolais acompañada de un plato de cochonaille, queso y postre. Reserva obligatoria.

Nehmen Sie an einem geselligen Abend zur Ankunft des neuen Beaujolais teil. Sie werden eine Beaujolais-Verkostung mit einem Teller Schweinchen, Käse und einem Dessert genießen. Reservierung erforderlich.

