VIDE DRESSING Salle des Fêtes, 7 mai 2023, Aubréville.

Venez trouver la bonne affaire au vide dressing à la salle des fêtes d’Aubréville le dimanche 07 mai. Entrée libre. Buvette et crêpes sur place. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 17:00:00. 0 EUR.

Salle des Fêtes

Aubréville 55120 Meuse Grand Est



Come and find the good deal at the dressing sale at the Aubréville village hall on Sunday 07 May. Free entrance. Refreshments and pancakes on the spot

Venga a encontrar la ganga adecuada en el vestuario de Aubréville el domingo 07 de mayo. Entrada gratuita. Refrescos y tortitas in situ

Kommen Sie am Sonntag, den 07. Mai, zum « vide dressing » in den Festsaal von Aubréville und finden Sie Ihr Schnäppchen. Der Eintritt ist frei. Getränke und Crêpes vor Ort

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PAYS D’ARGONNE