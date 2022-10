Aub’oulevard

2023-02-07 07:30:00 – 2023-02-07 09:00:00 EUR 12 12 Une descente à l’aube sur le Boulevard des Pyrénées : des couleurs et une ambiance magiques dans un décor de rêve !

Après la descente, petit déjeuner à 1920m d’altitude, sur la terrasse du snack « La Palombière » (1 boisson chaude, 1 viennoiserie, 1 jus d’orange).

Sur inscription, jusqu'à 16h la veille.

