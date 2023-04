Robin des bois, 25 août 2023, Aubin.

21h15 : pour la 10ème année consécutive, la Cie Tout Droit Jusqu’au Matin et la Communauté des communes des Luys en Béarn proposent un spectacle en extérieur pour et par les habitants. Cette année, c’est la commune d’Aubin qui vous accueille pour « Robin des bois ». Encadrés par l’équipe pro de la Compagnie.

Programme en cours d’élaboration..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 22:30:00. .

Aubin 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



21h15 : for the 10th consecutive year, the Cie Tout Droit Jusqu’au Matin and the Communauté des communes des Luys en Béarn propose an outdoor show for and by the inhabitants. This year, it is the commune of Aubin which welcomes you for « Robin des bois ». Supervised by the professional team of the Company.

Program in progress.

21.15 h: por décimo año consecutivo, la Cie Tout Droit Jusqu’au Matin y la Communauté des communes des Luys en Béarn proponen un espectáculo al aire libre por y para los habitantes. Este año, es el municipio de Aubin el que le da la bienvenida para « Robin des bois ». Supervisado por el equipo profesional de la Compañía.

Programa en curso.

21.15 Uhr: Zum zehnten Mal in Folge bieten die Cie Tout Droit Jusqu’au Matin und die Communauté des communes des Luys en Béarn ein Freiluftspektakel für und von den Einwohnern an. Dieses Jahr empfängt Sie die Gemeinde Aubin für « Robin Hood ». Betreuung durch das Profi-Team der Compagnie.

Programm in Vorbereitung.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Nord Béarn