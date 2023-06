Fêtes du village Aubin Aubin Catégories d’Évènement: Aubin

Pyrénées-Atlantiques Fêtes du village Aubin, 24 juin 2023, Aubin. Aubin,Pyrénées-Atlantiques 14h-18h : Initiation Escalade. 18h : Spectacle de danse « Danse Aubinoise ». 20h : Traditionnel repas communal, animé par « Acoustic Softnes » sur réservation..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR. Aubin 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm-6pm: Climbing initiation. 6pm: « Danse Aubinoise » dance show. 8pm: Traditional communal meal, with entertainment by « Acoustic Softnes » (reservation required). 14.00-18.00: Iniciación a la escalada. 18.00 h: Espectáculo de danza a cargo de « Danse Aubinoise ». 20.00 h: Comida popular tradicional amenizada por « Acoustic Softnes » (previa reserva). 14h-18h: Einführung in das Klettern. 18 Uhr: Tanzaufführung « Danse Aubinoise ». 20 Uhr: Traditionelles Gemeindeessen, musikalisch begleitet von « Acoustic Softnes » (Reservierung erforderlich).

