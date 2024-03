Aubin Festival Cent79 Saint-Aubin-sur-Mer, samedi 27 juillet 2024.

Aubin Festival Cent79 Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Samedi

Aubin festival est un événement de musique ambitieux et unique par son thème et sa programmation, il mélange la culture rap et électronique.

Depuis 3 ans, il a lieu chaque été au mois de juillet sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer. Les objectifs sont de dynamiser le territoire, valoriser la musique actuelle, mais aussi, de mettre sur le devant de la scène des jeunes artistes normands afin de leur faire une place.

L’événement aura lieu le 27 Juillet 2024, de 17h00 à 03h00. Celui-ci va se découper en deux parties la première partie sera gratuite de 17h00 à 22h00 sur la plage. La deuxième partie sera payante de 22h15 à 03h00 au Cent79. Les places sont bientôt disponibles sur internet.

Le festival mélangera comme chaque année la culture rap et électronique et la programmation sera composée d’une dizaine d’artistes. De plus, un “village » sera présent, composé de différents intervenants (sensibilisation, vêtements, associations…). Des food trucks seront également sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 17:00:00

fin : 2024-07-28 22:00:00

Cent79 179 rue pasteur

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie aubinfestival@gmail.com

L’événement Aubin Festival Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-21 par Calvados Attractivité