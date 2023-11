Mathieu Sempéré – Spirituels ÉGLISE SAINT MARTIN, 3 décembre 2023, AUBIGNY-SUR-NÈRE.

Mathieu Sempéré – Spirituels ÉGLISE SAINT MARTIN. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:30 (2023-12-03 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

WAOU PRODUCTIONS (L.1090397) PRESENTE CE SPECTACLE Spirituels – Mathieu Sempere Un répertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos traditions : des chants sacrés, de grands airs de ténors, des airs baroques mais aussi quelques compositions et des chants d’amour universel tel « L’Hymne à l’amour ». Art&Miz est une compagnie d’une quarantaine de personnes qui réalise différents spectacles musicaux aux thématiques fortes depuis 2016 à Bourges. Ils ont notamment repris les Misérables, Notre Dame de Paris et le grand Jacques des souris et des hommes. Que rêver de mieux que partager avec Mathieu, son guitariste et tout un chœur de choristes, un moment unique d’émotion et de partage ! Mathieu Sempere

ÉGLISE SAINT MARTIN AUBIGNY-SUR-NÈRE 1 rue de l’Église Cher

