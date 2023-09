Salon du livre Sauldre et Sologne Aubigny-sur-Nère, 4 novembre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

La Communauté de Communes Sauldre et Sologne vous propose de découvrir le salon du livre Sauldre et Sologne..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Communauté de Communes Sauldre et Sologne invites you to discover the Sauldre et Sologne book fair.

La Communauté de Communes Sauldre et Sologne le invita a descubrir la feria del libro de Sauldre et Sologne.

Die Communauté de Communes Sauldre et Sologne lädt Sie ein, die Buchmesse Sauldre et Sologne zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT SAULDRE ET SOLOGNE