Animations aquatiques Piscine des Etangs, 13 mai 2023, Aubigny-sur-Nère.

Le FlowPulse débarque à Aubigny-sur-Nère ! Faites le plein de sensations sûr et dans l’eau grâce à ce propulseur électrique !

Des baptêmes de plongée seront également proposés.

Piscine des Etangs

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The FlowPulse is coming to Aubigny-sur-Nère! Enjoy the thrill of being in and out of the water with this electric propeller!

Diving baptisms will also be offered

¡El FlowPulse llega a Aubigny-sur-Nère! Disfrute de la emoción de entrar y salir del agua con esta hélice eléctrica

También se ofrecerán primeras inmersiones

Der FlowPulse landet in Aubigny-sur-Nère! Erleben Sie mit diesem elektrischen Antrieb eine Menge Spaß im und auf dem Wasser!

Es werden auch Tauchtaufen angeboten

Mise à jour le 2023-04-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE