6ème édition du Groin de Folie Place Adrien Arnoux, 7 mai 2023, Aubigny-sur-Nère.

Groins de Folie :

Marché de producteurs (15 exposants) et animaux d’élevage (agneaux et cochons), avec déjeuner festif (frites, saucisse, bière).

Time Less en concert à partir de 17h..

Place Adrien Arnoux

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Groins de Folie :

Farmers market (15 exhibitors) and livestock (lambs and pigs), with a festive lunch (French fries, sausage, beer).

Time Less in concert from 5pm.

Groins de Folie :

Mercado de agricultores (15 expositores) y animales de granja (corderos y cerdos), con almuerzo festivo (patatas fritas, salchichas, cerveza).

Hora Menos en concierto a partir de las 17h.

Groins de Folie :

Bauernmarkt (15 Aussteller) und Zuchttiere (Lämmer und Schweine), mit festlichem Mittagessen (Pommes frites, Bratwurst, Bier).

Time Less mit einem Konzert ab 17 Uhr.

