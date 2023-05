Concert de trompe de chasse Eglise Saint-Martin, 6 mai 2023, Aubigny-sur-Nère.

Un concert de trompe de chasse se tiendra dans l’église Saint-Martin à Aubigny-sur-Nère..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . 8 EUR.

Eglise Saint-Martin

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



A hunting horn concert will be held in the Saint-Martin church in Aubigny-sur-Nère.

Se celebrará un concierto de trompa de caza en la iglesia Saint-Martin de Aubigny-sur-Nère.

In der Kirche Saint-Martin in Aubigny-sur-Nère findet ein Jagdhornbläserkonzert statt.

