Cher . Cette bande dessinée a été réalisée dans le cadre des festivités autour des 600 ans de la donation de la ville d’Aubigny à Jean Stuart de Darnley le 26 mars 1423. La Commune d’Aubigny-sur-Nère et la Maison de la Presse de la ville proposent une séance de dédicaces avec Bernard CAPO pour sa dernière bande dessinée « Le Fantôme des Stuarts – Aubigny-sur-Nère, 600 ans d’histoire écossaise en Berry ». mairie aubigny

