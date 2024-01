Théâtre – Lève-toi et danse avec la nuit Aubigny-sur-Nère, dimanche 23 juin 2024.

Théâtre – Lève-toi et danse avec la nuit Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2024-06-23 15:30:00

fin : 2024-06-23

Qu’est-ce qui vous touche ? Vous révolte ? Vous inspire ? Vous émeut et vous meut ?

Avec plusieurs générations de comédiens amateurs (enfants, adolescents et adultes), nous nous sommes interrogés, nous avons dialogué, partagé, lu, travaillé et créé autour de ces questions, pour vous proposer une soirée lumineuse, follement douce et vivante. Comme une nuit de juin.

Un spectacle tout public à partir de textes d’auteur.e.s contemporain.e.s et de créations originales.

Buvette et petite restauration conviviale.

10 EUR.

La Forge

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



