Théâtre et danse – Jogg Jogg Aubigny-sur-Nère, vendredi 14 juin 2024.

Théâtre et danse – Jogg Jogg Aubigny-sur-Nère Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 17:00:00

fin : 2024-06-14

Un moment d’art vivant, très vivant, joyeux et collectif proposé par la Compagnie Poupées Russes

Jogg Jogg est un spectacle de danse qui parle de danse, qui se donne pour mission de partager les coulisses d’une composition chorégraphique et de donner au spectateur un pouvoir de créateur actif. Et ce, dès le plus jeune âge.

Dans chaque tableau, une chorégraphie se crée à partir de consignes et techniques de composition différentes, en interaction avec le public. Sensible, fin, rempli d’humour, surprenant, ce spectacle est aussi didactique et participatif.

Jeune public dès 3 ans

EUR.

Les Grands Jardins

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Théâtre et danse – Jogg Jogg Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2024-01-04 par OT SAULDRE ET SOLOGNE