Venez découvrir une ferme familiale dans un hameau typique Cévenol ! Aubignac, 16 septembre 2023, Mialet.

Randonnée à Mialet : de la rivière à la montagne, du granit au calcaire, des moutons au jambon…

Nous marcherons à la rencontre d’Adrien, berger itinérant, et de ses 150 brebis. Puis nous prendrons de la hauteur pour visiter le hameau des Aygladines et redescendrons rencontrer Sandrine qui nous racontera l’histoire de la raiole et de sa ferme autour d’une dégustation.

Aubignac 30168 Aubignac Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 07 31 »}] Aubignac fait partie de la commune de Mialet, une commune du département du Gard située dans la région Languedoc-Roussillon en France. Mialet se trouve au Nord Ouest du département du Gard, dans le triangle Alès, Anduze et Saint Jean du Gard, distantes respectivement de 21, 10 et 8 km. Elle compte 557 habitants résidant dans huit gros hameaux répartis sur une superficie de 3076 ha. Du nord au sud : Brugairolles, les Aigladines, Aubignac, les Puechs, Mialet village, Paussan, le Mas Soubeyran, Luziers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

