Fascinant week-end : Vignobles et découvertes au Château de Piote AUBIE-ESPESSAS Val de Virvée, 19 octobre 2023, Val de Virvée.

Val de Virvée,Gironde

Vivons ensemble un fascinant week-end !

Le principe est simple : 4 jours de festivités dans tout le vignoble !

Des dizaines de châteaux vous ouvrent leurs portes, avec au programme des dégustations et délectations, des cours de cuisine, des ateliers vins et chocolat, des expositions, des conférences, des balades en calèche, du yoga dans les vignes…

Chez nous, le Château de Piote vous propose 2 événements formidables :

– le 19 octobre : du Théâtre dans le chai avec pièce de théâtre, blind test et repas champêtre ;

– le 21 octobre : de la Traction animale avec démonstration de labour à cheval dans les vignes et guinguette..

AUBIE-ESPESSAS Château de Piote

Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let’s experience a fascinating weekend together!

The principle is simple: 4 days of festivities throughout the vineyards!

Dozens of châteaux open their doors to you, with tastings and delectations, cooking classes, wine and chocolate workshops, exhibitions, conferences, horse-drawn carriage rides, yoga in the vineyards?

Château de Piote is offering 2 fantastic events:

– october 19: Theater in the cellar, with a play, blind test and country-style meal;

– october 21: Animal Traction, with a demonstration of horse-drawn ploughing in the vineyards and a guinguette.

¡Disfrutemos juntos de un fin de semana fascinante!

La idea es sencilla: ¡4 días de fiesta por los viñedos!

Decenas de châteaux le abren sus puertas con degustaciones, clases de cocina, talleres de vino y chocolate, exposiciones, conferencias, paseos en coche de caballos, yoga en los viñedos..

El Château de Piote le reserva 2 fantásticos eventos:

– el 19 de octubre: Teatro en la bodega, con obra de teatro, prueba a ciegas y comida campestre;

– el 21 de octubre: tracción animal con una demostración de arado tirado por caballos en los viñedos y un baile al aire libre.

Lassen Sie uns gemeinsam ein faszinierendes Wochenende erleben!

Das Prinzip ist einfach: 4 Tage lang wird im gesamten Weinbaugebiet gefeiert! ?

Dutzende von Schlössern öffnen ihre Türen für Sie, auf dem Programm stehen Verkostungen, Kochkurse, Wein- und Schokoladen-Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Kutschfahrten, Yoga in den Weinbergen?

Das Château de Piote bietet Ihnen zwei tolle Veranstaltungen an:

– 19. Oktober: Theater im Weinkeller mit Theaterstück, Blindtest und ländlichem Essen;

– am 21. Oktober: « Traction animale » mit Vorführung des Pflügens zu Pferd in den Weinbergen und Guinguette.

