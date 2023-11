Chansons » Plein la tête » ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL Catégories d’Évènement: AUBEVOYE

Eure Chansons » Plein la tête » ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL, 12 avril 2024, AUBEVOYE. Chansons » Plein la tête » ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 21:00 (2024-04-12 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. « Protégez vos oreilles » Le lien qui les unit ? L’amour pour les chansons Françaises. Celles des années 30 comme celles qui viennent de sortir. Il fallait que cette passion se mue en quelque chose. Ces » artistes » ont décidé d’unir leurs voix pour faire des concerts caritatifs en France. Ils s’appellent Kristofer, Timéo, Violaine, Antoine Delie, Jérémy, Florian Devos, Natasha, Enzo, Valérie et proviennent tous d’émissions télévisées telles que « N’oubliez pas les paroles », « The Voice », « Star Academy ». Leur représentation mêlera une grande partie de chansons des années 70-80. Le public retrouvera également des titres des années 50, 60 ou des années 2000 (jusqu’à aujourd’hui). Une partie de la billetterie sera reversée à l’association ARTC (Association de Recherches contre les Tumeurs Cérébrales). Production : Théâtre Lagrange Votre billet est ici ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL AUBEVOYE 7, Rue Maurice Ravel Eure 16.8

