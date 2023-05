Aubervilliers, une destination à (re)découvrir, 12 avril 2023, .

Du mercredi 12 avril 2023 au samedi 12 avril 2025 :

Aubervilliers est une ville aux multiples facettes, où l’histoire industrielle côtoie une architecture variée et où la culture asiatique a pris racine pour former une communauté dynamique et accueillante. Si cette ville de la proche banlieue parisienne est encore trop méconnue, elle n’en est pas moins riche en découvertes.

Aubervilliers regorge de lieux insolites, de quartiers en mutation, de centres d’intérêts pour les passionnés d’art ou d’histoire : vous pourrez découvrir (ou redécouvrir) cette ville en constante évolution grâce aux balades et visites qui vous sont proposées !

À la découverte de la communauté chinoise

Depuis plusieurs décennies, les Chinois de Paris se sont installés à Aubervilliers lors de l’implantation de la CIFA, le plus grand centre international de commerce de gros avec des centaines de boutiques de grossistes. Le guide Donatien Schramm, amoureux inconditionnel de la Chine, vous emmène à la rencontre de cette communauté où vous découvrirez les centres d’affaires liés au textile, mais également leur histoire, leurs traditions et leur quotidien au travers d’échanges et d’une dégustation culinaire.

Visite et échanges à la Manufacture des Allumettes

La Manufacture des Allumettes, site emblématique du patrimoine industriel dont sa célèbre cheminée protégée au titre des monuments historiques, a été réhabilitée et accueille aujourd’hui l’Institut National du Patrimoine où sont formés les futurs professionnels de la conservation-restauration. Lors de cette visite à la Manufacture, vous découvrirez les ateliers, vous échangerez avec des élèves et enseignants, et assisterez au travail de restauration. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de patrimoine et d’histoire industrielle !

Découverte de l’art contemporain à la fondation Cherqui

Approchez l’une des collections d’art les plus prestigieuses au monde en visitant le hangar des anciens laboratoires de Jean Cherqui ! Parcours guidé par son petit-fils, vous découvrirez l’histoire de l’art contemporain à travers des pièces faisant partie des plus importantes collections d’art optique et cinétique qui existe aujourd’hui. C’est au total plus de 5000 pièces d’œuvres d’art colorées et atypiques que vous allez pouvoir admirer, dans un lieu insolite à Aubervilliers.

Redécouvrir les quartiers de vie d’Aubervilliers

L’association Ça se visite vous amène découvrir Aubervilliers, cette ville limitrophe à la capitale, au visage transformé par un héritage architectural riche et varié ! Sa diversité offre un panorama de ce qui a été bâti depuis les deux derniers siècles, allant des maisons individuelles aux immeubles contemporains, en passant par les petites maisons de villages et les ensembles urbains des années 1960 à 1980. Vous serez immergés dans le cadre de vie des habitants en vous baladant au cœur de leurs quartiers. Visiteurs d’un jour ou résident francilien, Aubervilliers vous ouvre ses portes …

Aubervilliers (93300)

Contact : https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=345

