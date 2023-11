100% Fight 53 70KG & 77KG Tournament L’EMBARCADERE Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-St.-Denis 100% Fight 53 70KG & 77KG Tournament L’EMBARCADERE, 17 février 2024, AUBERVILLIERS. 100% Fight 53 70KG & 77KG Tournament L’EMBARCADERE. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 19:00 (2024-02-17 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Le 100% FIGHT revient avec un nouveau concept pour cette 53 ème édition ! Etablir son propre classement amateur par catégories de poids. Le Samedi 17 fevrier 2024 c’est au tour des -70kg et -77kg de faire leurs preuves ! Votre billet est ici L’EMBARCADERE AUBERVILLIERS 5 rue Edouard Poisson Seine-St-Denis 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-St.-Denis Autres Lieu L'EMBARCADERE Adresse 5 rue Edouard Poisson Ville AUBERVILLIERS Departement Seine-St-Denis Lieu Ville L'EMBARCADERE latitude longitude 48.910574795917306;2.3831886887409834

L'EMBARCADERE AUBERVILLIERS Seine-St-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/