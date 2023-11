Battantes ! Tracy Sa Anais Rosso- Ensemble Chakam LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS, 17 novembre 2023, AUBERVILLIERS.

Battantes ! Tracy Sa Anais Rosso- Ensemble Chakam LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

Le Point Fort et la FAMDT s’associent pour une soirée dans la lignée d’une journée de rencontres, débats, ateliers, exposition, projection, du même nom « Battantes ! » autour de la valorisation de la place des femmes dans les musiques trad’ d’ici et d’ailleurs. Plus d’infos sur la journée. Cette soirée pour célébrer ensemble la diversité de la scène féminine musicale, la créativité et l’engagement de ces artistes. Une soirée pour revendiquer l’égalité et l’audace avec Tracy de Sà, Anaïs Rosso et l’ensemble Chakâm. TRACY DE SA [ rap ] Féministe évidente, fière dans un milieu hip-hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s, pour mettre les hommes à ses pieds. En pleine préparation de son deuxième album, signé chez le label montant Ovastand, Tracy veut aller encore plus loin pour redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans notre société. Sans tabou et sans gêne, elle aborde des thèmes tels que la sexualité et le plaisir féminin, la réappropriation du corps, le pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la fierté d’être une femme. ANAIS ROSSO [ music for lovers / lauréate du tremplin Women Beats ] Anaïs Rosso est artiste autodidacte, créatrice d’un univers solaire qui questionne l’identité sous toutes ses formes. Provocatrice de rencontres improbables, elle mélange les genres et s’amuse de ses inspirations hétéroclites, convoquant aussi bien Henri Salvador que The Cure, Zaïko Langa Langa ou les Rita Mitsouko. Elle nous livre une histoire personnelle et émouvante que l’on découvre au fil de ses compositions ornées de baroque, de nappes électroniques, de chants nourrit par la mélancolie des pleureuses d’Afrique et de textes sans pudeurs. ENSEMBLE CHAKAM [ musique d’inspiration persane / lauréates du Prix des Musiques d’ICI ] L’ensemble Chakâm mêle l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanun soyeux de Christine Zayed (Palestine) portés par la profonde viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France). Chakâm, c’est enfin un univers à la croisée des parcours : nostalgie des terres quittées trop tôt, déracinement et idéalisation d’un ailleurs qui s’efface au fil du temps, mais aussi vitalité incessante de l’expérience, de la découverte et du renouveau. Le groupe est lauréat du Prix des Musiques d’ICI 2023. Ouverture des portes : 19h30 Début des concerts : 20h

LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS AUBERVILLIERS 174 AVENUE JEAN JAURES Seine-St-Denis

