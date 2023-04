Bal Electrique #8 : Mange Bal·Turfu FORT D’AUBERVILLIERS, 20 mai 2023, AUBERVILLIERS.

ASS. VILLES DES MUSIQUES DU MONDE présente ce concert Gratuit pour les moins de 8 an(s) En début de soirée : initiation au bal avec Le Mange Bal ! DUO DU BALCON [ Bal folk trad ] Duo du Balcon est un duo composé des frères Congrega. Situé entre sonorités irlandaises et esprit rock, accentué par des riffs énergiques ou des passages « floydien », ce petit duo à tout un univers à vous faire découvrir au travers d’un parquet de danse… LE MANGE BAL [ Electro-trad ] Oublie tout ce que tu sais sur l’accordéon, la clarinette et les bals populaires. LE MANGE BAL vient CUISINER le bal folk en l’arrosant de BEAT pimenté et de BASSES juteuses ! L’ELECTRO-TRAD FESTIVE du MANGE BAL mélange les danses traditionnelles et les musiques électroniques sur les DANCE-FLOOR et sur les parquets. Viens rencontrer L’OGRE du MANGE BAL dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party ! TURFU [ Dark guinguette ]électroniques sur les DANCE-FLOOR et sur les parquets. Viens rencontrer L’OGRE du MANGE BAL dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party ! TURFU [ Dark guinguette ] Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique. Travaillant les longs crescendos de la techno, les disso- nances de la boîte à frissons et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens voyagent entre le bal et le club, dans une transe hypnotique, à la fois brute et festive. 18h30 : Ouverture des portes19h : Initiation danse avec Le Mange Bal19h30 : Début des concerts TARIFS SUR PLACE :12€ : tarif plein10€ : tarif réduit (Etudiant, bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi, porteur de handicap, – de 18 ans, Pass Navigo Culture, Habitant de Seine-Saint-Denis, Pass Paris Grand Nord) Plus d’infos sur www.lepointfort.com

FORT D’AUBERVILLIERS AUBERVILLIERS 174 AVENUE JEAN JAURES Seine-Saint-Denis

