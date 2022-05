20-21-22 Sept 19 – DREAM NATION FESTIVAL – PARIS Docks de Paris, 20 septembre 2019 22:30, Aubervilliers.

20 – 22 septembre 2019 Sur place

Le Festival Dream Nation est de retour et s’agrandit pour sa 6ème édition du 20 au 22 septembre 2019.

Au programme : 3 jours, 8 scènes, plus de 60 artistes qui mettront à l’honneur la diversité du spectre électronique pour vous faire raver jusqu’au petit matin !

Techno, Trance, Bass Music et Hard Beat résonneront dans trois lieux atypiques de Paris. Prêt à tenter l’expérience ? Save the date !

#OneDreamOneNation

——————————————————————————–

■■ VENDREDI 20 SEPTEMBRE : OPENING ■■

——————————————————————————–

DOCKS DE PARIS // Aubervilliers // 22H30-07H00

Ouverture des festivités au Dock Eiffel pour une exploration de la Techno et de l’Acid ! Un seul mot d’ordre : des battles d’artistes inédits et explosifs ! Plus haut, plus fort, plus vite, jusqu’au bout de l’extrême limite !

——————————————————————————–

■■ SAMEDI 21 SEPTEMBRE : MAIN EVENT ■■

——————————————————————————–

DOCKS DE PARIS // Aubervilliers // 22H30-07H00

Au programme : 4 scènes, plus de 40 artistes, des installations vidéos surprenantes, des performers et shows laser, et une immersion musicale unique : Electro, Techno, Dubstep, Drum&Bass, Trance, Hardtechno et Hardcore !

——————————————————————————–

■■ DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : CLOSING ■■

——————————————————————————–

GARE DES MINES // Aubervilliers // 07H00-14H00

Pour les insatiables, on fait durer le plaisir dans une ancienne gare à charbon désaffectée à 100 mètres des Docks de Paris : Trance, Bass Music, Techno/Acid ! Oserez-vous tenter l’expérience ?

—————————————-

■■ LINE-UP ■■

—————————————-

COMING SOON !

Dévoilé sur facebook : Événement

Rejoins l’événement !

—————————————-

■■ BILLETTERIE ■■

—————————————-

▷ Billets disponibles ici : Billetterie

✦ MAIN EVENT :

☉ EARLY TICKETS : 33€ (+ Frais de loc)

☉ ADVANCE TICKETS : 36€ (+ Frais de loc)

☉ REGULAR TICKETS : 40€ (+ Frais de loc)

☉ LATE TICKETS : 45€ (+ Frais de loc)

✦ PASS 2 JOURS & 3 JOURS : Quantité limitée

—————————————-

■■ PLUS D’INFOS ■■

—————————————-

Site internet : Dream Nation

Page facebook officielle Dream Nation : Dream Nation

Docks de Paris 87 Avenue des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers 93300 Aubervilliers Seine-Saint-Denis

vendredi 20 septembre 2019 – 22h30 à 06h00

samedi 21 septembre 2019 – 22h30 à 06h00

dimanche 22 septembre 2019 – 07h00 à 14h00