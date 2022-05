18-19-20 Sept 2020 | DREAM NATION FESTIVAL | PARIS Docks de Paris, 18 septembre 2020 22:30, Aubervilliers.

18 – 20 septembre 2020 Sur place https://www.facebook.com/events/1196528057210596/, http://www.dreamnation.fr/tickets

Dream Nation fait son come back du 18 au 20 septembre pour une 7e édition dantesque !

Plus de 60 artistes se relaieront sur 7 scènes pour faire danser les festivaliers au rythme de la diversité électronique : Techno, Acid, Dubstep, Drum&bass, Progressive, Trance, Hardstyle et Hardcore !

Mais bien au-delà des beats qui déferleront en cascade, c’est une véritable expérience onirique qui vous attend : des décors spectaculaires et des scénographies impressionnantes, des installations vidéo et mappings 3D, des projections holographiques, des écrans led, des lasers et des performeurs et autres créatures fantastiques de tous genres en déambulation.. pour faire vibrer les Dreamers à l’unisson, sous la devise « One Dream, One Nation » !

■■ VENDREDI 18 SEPTEMBRE : OPENING ■■

NEXUS // Pantin // 22H30-07H00

Ouverture des festivités au Nexus, warehouse avec mapping vidéo immersif à 360°, pour explorer les méandres de la Trance !

► TRANCE STAGE

▷ TALAMASCA

▷ GREG HILIGHT [FROM HILIGHT TRIBE]

▷ GRAVIITY

▷ DRENAN b2b RAF FENDER

▷ LE KLOWN

▷ TOM NEPTUNES b2b SYLVERMAY

☞ Plus d’infos : https://bit.ly/DN20-OPENING

■■ SAMEDI 19 SEPTEMBRE : MAIN EVENT ■■

DOCKS DE PARIS // Aubervilliers // 22H30-07H00

Au programme : 5 scènes, plus de 45 artistes, des installations vidéos surprenantes, des performers et shows laser, et une immersion musicale unique : Techno, Acid, Dubstep, Drum&Bass, Progressive, Trance, Hardstyle et Hardcore !

► TECHNO STAGE

▷ PAULA TEMPLE b2b SNTS

▷ SHDW & OBSCURE SHAPE

▷ CLERIC

▷ JACIDOREX

▷ SENTIMENTAL RAVE

▷ MINIMUM SYNDICAT

► TRANCE STAGE

▷ NEELIX

▷ AJJA

▷ AVALON

▷ BERG

▷ PHAXE

▷ SENSIFEEL

▷ UNLOGIX

► BASS MUSIC STAGE

———————————

▷ DIRTYPHONICS

▷ EPTIC

▷ DOCTOR P b2b COOKIE MONSTA

▷ SPACE LACES

▷ KILLBOX (AUDIO b2b ED RUSH)

▷ PHACE b2b MISANTHROP

▷ MAJISTRATE b2b UPGRADE b2b NU ELEMENTZ

▷ SAMPLIFIRE

► HARD STAGE

———————————

▷ WARFACE

▷ ANIME b2b MAD DOG

▷ ACT OF RAGE b2b ROOLER

▷ LE BASK b2b REMZCORE

▷ CASUAL GABBERZ

▷ D-FENCE

▷ THE SATAN

▷ VORTEK’S b2b VENOM HARDTEK

► OUTDOOR STAGE

by SETH

▷ PAWLOWSKI

▷ KLAMER

▷ KOZLOV

▷ CLOUDARCHIVERS

▷ TELEVISION IS GOD

☞ Plus d’infos : http://bit.ly/DN20-FB

■■ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : CLOSING ■■

PLAGE DE GLAZART // Paris // 07H00-14H00

Pour les insatiables, la Plage de Glazart accueillera le closing pour faire durer le plaisir les pieds dans le sable, et la tête dans les nuages !

► TECHNO STAGE

by PWFM et Newtrack

▷ ILLNURSE

▷ KODDI

▷ PARALLEL CIRCUIT

▷ TAKKAR & OPHION

▷ TOMAR

☞ Plus d’infos : https://bit.ly/DN20-CLOSING

★★ BILLETTERIE ★★

✦ MAIN EVENT :

☉ SUPER EARLY TICKETS : 33€ (+ Frais de loc)

☉ EARLY TICKETS : 36€ (+ Frais de loc)

☉ ADVANCE TICKETS : 39€ (+ Frais de loc)

☉ REGULAR TICKETS : 42€ (+ Frais de loc)

☉ LATE TICKETS : 45€ (+ Frais de loc)

✦ PASS 2 JOURS & 3 JOURS : Quantité limitée

▷ Billets disponibles ici : http://www.dreamnation.fr/

★★ INFOS PRATIQUES ★★

22h30-07h00

LES DOCKS DE PARIS

87 Avenue des Magasins Généraux

93300 Aubervilliers

► Accès Métro :

Métro : Ligne 12 : Station Front Populaire

En face de la sortie de métro

► Accès Voiture :

Périphérique : Sortie Porte d’Aubervilliers

À 100 mètres / Entrée au niveau du 45 av. Victor Hugo

FB : http://www.facebook.com/dreamnationfestival/

Docks de Paris 87 Avenue des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers 93300 Aubervilliers Seine-Saint-Denis

vendredi 18 septembre 2020 – 22h30 à 23h59

samedi 19 septembre 2020 – 00h00 à 07h00

samedi 19 septembre 2020 – 22h30 à 23h59

dimanche 20 septembre 2020 – 00h00 à 07h00

dimanche 20 septembre 2020 – 07h00 à 14h00