Projection-débat ATLANTIQUE Cinéma Le Studio, 23 octobre 2019 20:30, Aubervilliers. Mercredi 23 octobre 2019, 20h30 Sur place Projection-débat autour d’ATLANTIQUE de Mati Diop avec la sociologue Audrey Lenoël ATLANIQUE DE MATI DIOP /// Projection-débat animé par Audrey Lenoël, sociologue — Mercredi 23 octobre à 20h30 au Studio d’Aubervilliers dans le cadre du dispositif “Des migrations : des fims et des chercheurs” en partenariat avec l’Institut des Migrations Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada. +++ SUIVI D’UNE DISCUSSION AVEC AUDREY LENOËL Audrey Lenoël est sociologue, attachée à la chaire “Migrations et sociétés” et fellow de l’Institut des Migrations. Elle travaille depuis plusieurs années sur les effets des migrations sur les sociétés d’origine au Maghreb et en Afrique de l’Ouest et notamment sur la vie des femmes qui restent au pays, suite au départ de leurs conjoints, fils ou frères vers l’Europe. Elle s’intéresse actuellement à l’environnement politique au Sénégal qui façonne les décisions en matière de migration ainsi qu’à la migration de retour. ACCÈS Studio | Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers Cinéma Le Studio 2 rue Edouard Poisson 933000 Aubervilliers 93300 Aubervilliers Seine-Saint-Denis mercredi 23 octobre 2019 – 20h30 à 23h30

