Des Larmes d’Eau Douce, Tournée LA COMMUNE -GRANDE SALLE, 28 février 2024, AUBERVILLIERS CEDEX.

Des Larmes d’Eau Douce, Tournée LA COMMUNE -GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-02-28 à 14:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

THEATRE DE CORBEIL-ESSONNES (L-R-2022-002996) PRESENTE : ce spectacle. Des larmes d’eau douce est une pièce mexicaine tout public de Jaime Chabaud, auteur, chroniqueur et poète saisissant à l’œuvre dramatique multiprimée.Une enfant, Sofia, pleure des larmes d’eau douce dans un pays en sécheresse. Elle sauvera un temps son village de la sécheresse, grâce à ce don insoupçonné, avant que les notables du village ne comprennent l’intérêt financier de ses pleurs… Cette fable poétique et cruelle raconte les violences faites aux enfants, dérives familiales, sociales, sociétales, et soulève des questions liées à l’écologie et à la crise climatique.Dans ce carrousel musical, toute une saga de personnages s’embarque autour de Sofia… Avec trois protagonistes au plateau qui porte ce conte moderne, non sans humour et beauté, en conjuguant parole poétique, parole politique et parole de cœur, tout en croisant avec onirisme théâtre, marionnettes, ombres et musique.Jeune public à partir de 8 ansDurée : 1h “Une fable éloquente et cruelle dont ce très jolispectacle, véritablement tout public, révèle l’essence poétique. À voir !”.La Terrasse “Pour sa dernière création, Alain Batis adapte pour la première fois en France l’auteur mexicain multiprimé Jaime Chabaud. Sa fable moderne écologique conjugue réflexion, poésie et émotions. À portée politique, cette parole délicatement mise en scène touche en plein cœur. Un très joli spectacle à voir dès 7 ans, mais surtout en famille”.Les Trois Coups Auteur Jaime ChabaudTraduction Françoise ThanasMetteur en scène Alain BatisAvec Sylvia Amato, Thierry Desvignes, Guillaume Jullien,Scénographe Sandrine LamblinCréation marionnettes Thierry Desvignes, Thomas Gebczynski, Lydia SevetteMusique Guillaume JullienLumières Nicolas GrosCostumes Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia DelestreRegard coiffures Judith ScottoCollaboration artistique Amélie Patard, Lydia Sevette et Sayeh SirvaniCollaboration sonore Jérôme MoulinRégie générale Nicolas GrosRégie Lumière Nicolas Gros ou Noémie Viscera Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 22 56 19 Des Larmes d’Eau Douce Des Larmes d’Eau Douce

Votre billet est ici

LA COMMUNE -GRANDE SALLE AUBERVILLIERS CEDEX 2 rue Edouard Poissson Seine-St-Denis

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici