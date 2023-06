Atelier de Fabrication de Lanternes pour la parade du 21 octobre. Aubervilliers (à plusieurs endroits : voir détails dans l’article) Aubervilliers, 28 juin 2023, Aubervilliers.

VENEZ FABRIQUER VOTRE LANTERNE EN OSIER ET PAPIER

Pour déambuler en lumière le samedi 21 octobre.

Les ateliers lanternes ont commencé en mars ! Cet été, nous nous déplaçons dans toute la ville pour des ateliers hors-les-murs, et aussi dans nos locaux !

Plus d’infos sur le projet :

https://www.lespoussieres.com/lanterne-2022-2023/

La liste des ateliers par lieu et date :

– Mercredi 28 juin de 17h à 19h : Café associatif La Blague (126, Rue Danielle-Casanova)

– Mardi 11 juillet et mercredi 12 juillet de 14h30 à 17h: Médiathèque André Breton (1, Rue Bordier)

– Jeudi 13 juillet de 15h à 18h : Hors-les-Mur Quartier Gabriel Péri (au niveau du 63, Rue Alfred Jarry)

– Lundi 17 juillet de 15h à 18h : Hors-les-Murs Quartier Villette (Dalle Felix Faure, accès par le 6, Rue des cités)

– Mardi 18 juillet de 15h à 18h : Hors-les-Murs Quartier Cochennec (114, rue Charles Tillon)

– Mercredi 19 juillet et vendredi 21 juillet de 14h30 à 17h : Médiathèque St John Perse (Square Stalingrad)

– Mercredi 16 août et vendredi 18 août de 14h30 à 17h : Médiathèque Paul Eluard (au Parc Eli Lotar)

– Mercredi 23 août et vendredi 25 août de 14h30 à 17h: Médiathèque Henri Michaux (27 bis, Rue Lopez et Jules Martin)

– Mardi 29 août et mercredi 30 août de 15h à 17h : Jardin Esperance (39, Rue des Ecoles)

Aux Poussières, 1, Rue Sadi Carnot (sans besoin de réservation)

– Jeudi 20 juillet, de 16h à 19h

– Jeudi 17 août, de 16h à 19h

– Jeudi 24 août, de 16h à 19h

A partir de 7 ans.

Aubervilliers (à plusieurs endroits : voir détails dans l'article) Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France

©Maud Veith