Balade contée par L.DORE Dimanche 29 octobre, 15h00 Auberive – Salle Sainte-Anne Gratuit

À AUBERIVE

Dimanche 29 octobre 2023 à 15H

Lodois DORE

« Balade contée »

⏳Durée: 2H

A partir de 8 ans

Un tressage entre histoires locales, légendes, humour, imaginaire et héritage culturel. Lodoïs s’inspire de l’histoire du lieu, des légendes urbaines et de son répertoire personnel pour créer une expérience unique et contextualisée. Le jour dit, il guide le public sur un circuit repéré au préalable et propose plusieurs arrêts devant certains points remarquables. La fontaine du village peut ainsi devenir un élément fondateur de « l’histoire locale » et donner lieu à un conte original tandis qu’un simple balai accroché au-dessus d’une porte devient la monture d’une joueuse de Quidditch. Le plus sérieusement du monde, le conteur raconte des énormités et rend le public complice de sa création et de ses transgressions. Il redécouvre ainsi les lieux dont il est familier à travers le prisme des histoires.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Haute-Marne, la Médiathèque et le Foyer Rural d’Auberive

Gratuit

☎️Réservation: 03 25 88 13 36

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

conte spectacle