« Croire aux Fauves » – Cie Ume Théâtre Auberive – Salle Sainte-Anne, 13 octobre 2023, .

« Croire aux Fauves » – Cie Ume Théâtre Vendredi 13 octobre, 20h30 Auberive – Salle Sainte-Anne Plein tarif : 10 € – Tarif réduit : 7€ (adhérent.e. Foyers Ruraux, mineur.e., étudiant.e., personne en situation de handicap, demandeur.euse d’emploi…)

OUVERTURE DU FESTIVAL ITINERANT DES ARTS DU CONTE ET DU RECIT « LES DISEURS D’HISTOIRES »

Emilie FAUCHEUX, conteuse & Michael SANTOS, musicien

Spectacle « Croire aux fauves »

⏳ Durée: 1h15

SYNOPSIS : « Une femme qui se bat avec un ours. Elle ne meurt pas. Mais il est parti avec un bout de sa mâchoire. Elle subit plusieurs opérations en Russie puis en France. Une succession de rebondissements, de questions, de souvenirs, de dialogues, de voyages, de rêves, nous transportent entre son histoire intime et des thématiques sociétales actuelles. C’est une femme défigurée qui parle, et qui livre l’histoire de sa reconstruction. Mais c’est aussi une femme anthropologue qui est témoin du monde et de ses bouleversements climatiques, économiques, politiques, et qui fait l’hypothèse qu’au lieu de confronter les cultures, les êtres, les espèces et les choses, on peut les associer. Un récit initiatique, d’aventures, de philosophie, pour toutes et tous. «

Un récit autobiographique de Nastasja MARTIN écrit à la première personne et qui résonne comme un long monologue. Nastassja Martin tente de nous armer face à l’effondrement du monde. Pour ce faire, elle enquête en Alaska puis au Kamtchatka sur des peuples qui résistent aux bouleversements induits sur l’ensemble des conditions de vie terrestres par l’Occident et le capitalisme. La situation de l’anthropologie est aujourd’hui singulière, ainsi que Nastassja Martin en témoigne intimement. En effet, les mondes sont plus enchevêtrés que jamais. Les Évènes, chez qui l’anthropologue est accueillie au Kamtchatka, ont connu la «modernité» à travers la soumission au régime soviétique. Une partie d’entre eux ont choisi de faire retour à la forêt, partiellement, après l’effondrement du régime. Comment muter dans un monde qui s’effondre? Telle est la question qui s’impose aux Évènes aussi bien qu’aux Occidentaux qui entendent refuser de se rendre plus longtemps complices de la destruction du monde. Comment pouvons-nous tisser à nouveau des attachements harmonieux avec nos milieux de vie et cesser de nous comporter sur Terre comme des consommateurs dans un supermarché ?

En partenariat avec le Foyer Rural d’Auberive

Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

spectacle théâtre

