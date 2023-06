Séjour itinérant « La France d’Est en Ouest » auberges de jeunesse strasbourg/Rouen/Brest Strasbourg, 5 août 2023, Strasbourg.

Séjour itinérant « La France d’Est en Ouest » 5 et 19 août auberges de jeunesse strasbourg/Rouen/Brest Séjour itinérant réservé aux adolescents du quartier Balzac – Vitry Sud Ardoines.

Séjour itinérant avec un groupe mixte de 15 jeunes qui partiront de Strasbourg à l’Est pour rejoindre Brest à l’Ouest en passant par Rouen. Ils vont aller à la découverte de ces 3 villes qui ont marqué l’histoire et le patrimoine de notre pays. Un voyage hors du commun où l’histoire de France va être au programme. Les adolescents vont découvrir de hauts lieux du patrimoine français et enchaîner les visites de sites historiques (parlement européen, quartier de la petite France, la cathédrale de Rouen, son musée des beaux-arts, l’historial Jeanne d’arc, le musée national de la marine de Brest, ateliers des capucins, etc.). Les jeunes vont être impliqué dans l’organisation du séjour (préparation et organisation du séjour, choix des activités, création d’un carnet de route, gestion du budget sur place, etc.).

Ils logeront en auberges de jeunesse avec 3 villes étapes à la clef, Strasbourg, Rouen et Brest. Les déplacements se feront en minibus. Un parcours d’Est en Ouest avec près de 2500 kilomètres parcourus en 15 jours.

Les ados vont être challenger tout au long du séjour, l’équipe d’animation va organiser un jeu de piste sur toute la durée du séjour. Ensemble les jeunes devront aller à la découverte de lieux classés au patrimoine historique et national. Ils devront apporter des réponses aux questions préparés par l’équipe d’animation en amont.

La parité sera notre priorité et le Centre Social Balzac mettra tout en œuvre pour constituer un groupe composé d’au moins 50 % de filles.

auberges de jeunesse strasbourg/Rouen/Brest 9 rue des Cavaliers/ 3 rue du Tour / 5 rue de Kerbriant Strasbourg 67017 Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « boubacar94@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146810036 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T08:30:00+02:00 – 2023-08-05T09:00:00+02:00

2023-08-19T18:30:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

Culture patrimoine