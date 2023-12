REVEILLON ET SOIREE DANSANTE A TERRE DES VENTS AUBERGE TERRE DES VENTS Nailloux Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2023-12-31 19:00:00

Le 31 décembre

Le 31 décembre, rendez-vous à l’auberge Terre des vents pour participer à un réveillon gourmand et festif en présence de danseuses.

Menu à 90€ par personne : Apéritif :

x 1 coupe de champagne

x Amuse-bouches

x Céviché de gambas

x 1 verre de vin Entrées :

x Coquille St Jacques sauce vanille curry

x Déclinaison autour du canard Plat :

x Tournedos de canard Rossini

x Trou gascon Dessert :

x Biscuit Joconde poire caramel

x Café 90 EUR.

AUBERGE TERRE DES VENTS Lieu-dit En Randail

Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie

