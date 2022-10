Séjour culturel à Lille auberge stephane hessel Lille Catégories d’évènement: Lille

Selon une grille tarifaire prenant en compte les revenus des familles.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. auberge stephane hessel 235 Bd Paul Painlevé, 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France Ce séjour à dominante culturelle permet aux jeunes de 12 à 17 ans de partir à la découverte de la ville de Lille et de son histoire mais aussi de dévouvrir des expositions, des lieux artistiques et l’architecture d’une ville iconique. Hébergés dans une auberge de jeunesse proche du centre ville, les déplacements se feront grâce aux transports en commun au départ de Verneuil via Paris puis à Lille. Afin de construire ce séjour ensemble les participants seront invités à des temps de préparation afin de faire des recherches sur les lieux culturels à découvrir.

