Soirée médiévale, renaissance, traditionnel Dimanche 23 juillet, 18h00 Auberge paysanne, Lay (42) 30

Soirée renaissance et traditionnelle avec le TRio Musique A danser : violoncelle, violon, flûte (laurence BOIZIAU, Nathalie DAMON, Camille FEROTIN). Concert à Danser, et repas gourmet cuisiné avec les produits de la ferme d’Olivier et Claire. La soirée-concert sans repas = 12 €; pour les tarifs jeunes et enfant, nous contacter.

Auberge paysanne, Lay (42)

2023-07-23T18:00:00+02:00 – 2023-07-23T22:30:00+02:00

