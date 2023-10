Séjour culturel et artistique à Barcelone Auberge No Limit Graffiti Barcelone, 30 octobre 2023, Barcelone.

Séjour culturel et artistique à Barcelone 30 octobre – 5 novembre Auberge No Limit Graffiti Tarifs modulés: selon QF et critères colo apprenante: de 41€ à 390 € (tarif jusqu’à Barcelone inclus)

Le séjour sera principalement accès sur les découvertes artistiques et culturelles du pays, et plus précisément de Barcelone.

Le planning a été co-réalisé avec les jeunes afin de répondre au maximum à leurs besoins et envies. Ainsi, nous avons des activités de loisirs et culturelles par jour pour que les jeunes aient aussi du temps libre et qu’on puisse faire les tâches de la vie quotidienne (rangement des chambres, cuisine, etc.). Ses sorties leurs permettrons de connaitre un nouvel environnement et de découvrir une nouvelle culture.

Planning des activités pourra être soumis à des modifications):

J1: Visite pédagogique de la ville

J2: Visite de la Sagrada Familia

J3: Initiation à des techniques artistiques avec un peintre professionnel

J4: Musée Picasso

J6: Visite d’une maison art moderne, et découverte culinaire espagnole

Tous les soirs des veillées sont proposés en lien avec les thèmes vu lors de la journée.

Auberge No Limit Graffiti 527 Carrer d'Arago 08026 Barcelone Barcelone 08026 Sant Martí Barcelone Catalogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T01:30:00+01:00 – 2023-10-30T02:00:00+01:00

2023-11-05T08:30:00+01:00 – 2023-11-05T20:00:00+01:00

