PETIT-DÉJEUNER AUX TRIPOUS – L’OUSTAL L’ATELIER DES SAVEURS Auberge l’Oustal Recoules-de-Fumas, 4 décembre 2023, Recoules-de-Fumas.

Recoules-de-Fumas,Lozère

Un petit-déjeuner aux tripous vous attend, au menu :

– charcuterie

– tripous / pommes de terre

– fromage

– fougasse

– café / vin….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 13:00:00. EUR.

Auberge l’Oustal

Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie



A tripous breakfast awaits you on the menu:

– cold meats

– tripous / potatoes

– cheese

– fougasse

– coffee / wine…

En el menú le espera un desayuno trío:

– embutidos

– tripous / patatas

– queso

– fougasse

– café / vino…

Ein Frühstück mit Tripous erwartet Sie, auf der Speisekarte stehen:

– wurstwaren

– tripous / Kartoffeln

– käse

– fougasse

– kaffee / Wein …

