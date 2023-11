REPAS GRENOUILLES À L’AUBERGE DE L’OUSTAL – L’OUSTAL L’ATELIER DES SAVEURS Auberge l’Oustal Recoules-de-Fumas, 2 décembre 2023, Recoules-de-Fumas.

Recoules-de-Fumas,Lozère

Vu le succès du premier, un deuxième Repas Grenouilles est organisé le premier week-end de décembre à l’Auberge de l’Oustal!

Au menu :

-Salade du chef

-Cuisses de grenouilles persillées et ses légumes

-Délice Cévenol

Réservation obligatoire…..

2023-12-02

Auberge l’Oustal

Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie



Given the success of the first, a second Repas Grenouilles is being organized for the first weekend in December at the Auberge de l’Oustal!

On the menu :

-Chef’s salad

-Frog legs with parsley and vegetables

-Cévennes delight

Reservations essential….

Dado el éxito de la primera, se está organizando una segunda Comida de la Rana para el primer fin de semana de diciembre en el Auberge de l’Oustal

En el menú

-Ensalada del chef

-Ancas de rana con perejil y verduras

-Delicias de las Cevenas

Imprescindible reservar….

Aufgrund des Erfolgs des ersten Froschessens wird am ersten Dezemberwochenende ein zweites Froschessen in der Auberge de l’Oustal organisiert!

Auf der Speisekarte stehen:

-Salat des Küchenchefs

-Froschschenkel mit Petersilie und Gemüse

-Cevennen-Delikatesse

Reservierung erforderlich….

