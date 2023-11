REPAS GRENOUILLES À L’AUBERGE DE L’OUSTAL – L’OUSTAL L’ATELIER DES SAVEURS Auberge l’Oustal Recoules-de-Fumas, 25 novembre 2023, Recoules-de-Fumas.

Recoules-de-Fumas,Lozère

Profitez du dernier week-end de Novembre à l’Auberge de l’Oustal en partageant un repas Grenouilles!

Au menu :

-Salade du chef

-Cuisses de grenouilles persillées et ses légumes

-Délice Cévenol

Réservation obligatoire…..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Auberge l’Oustal

Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie



Enjoy the last weekend of November at the Auberge de l’Oustal by sharing a Frog meal!

On the menu :

-Chef’s salad

-Frog legs with parsley and vegetables

-Cévennes delight

Reservations required….

Aproveche el último fin de semana de noviembre en el Auberge de l’Oustal para compartir una comida de rana

En el menú :

-Ensalada del chef

-Ancas de rana con perejil y verduras

-Delicia de las Cevenas

Reserva imprescindible….

Genießen Sie das letzte Novemberwochenende in der Auberge de l’Oustal mit einem gemeinsamen Froschessen!

Auf dem Menü stehen:

-Salat des Küchenchefs

-Froschschenkel mit Petersilie und Gemüse

-Cevennen-Delikatesse

Reservierung erforderlich….

