Beau Boucan 04 : Middle Child + Dear March Auberge les Bains douches Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 19:00 – 23:59

Gratuit : non Tarif réduit : 5 €Tarif Standard : 10 € Tarif Soutien : 15 € Billetterie : helloasso.com tout public

Beau Boucan propose des programmations musicales soignées associées à des ambiances colorées pour créer des moments à part, des instants en musique différents où tout va bien. Dédiée aux musiques pop & indépendantes, Beau Boucan vous partage ses coups de cœur et concocte des événements tout au long de l’année. Pour cette 4e, nous avons le plaisir de nous installer dans les anciens bains douches de la butte Ste Anne, aujourd’hui restaurés et transformés en auberge par l’asso Claj Nantes. Côté concert, on est super contents et contentes d’accueillir deux formations nantaises qu’on apprécie et suit depuis longtemps, pour une soirée Folk à guitares et synthés ! Puis comme d’habitude, les Djs Beau Boucan prendront le relai pour poursuivre la soirée en petits pas de côté et déhanchés. Programmation :Middle Child : Dans la lignée de Julia Jacklin ou encore Big Thief, Middle Child convoque ses propres images tantôt au coin du feu, tantôt au bord du précipice. Dear March : Entre une pop « premier degré » (sic) 80’s, et une folk 90’s plus sombre et minimaliste, la musique de Dear March rappele leurs contemporains d’outre-Atlantique : Sharon Van Etten, Big Thief, Sufjan Stevens, Andy Shauf…

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/beau-boucan/evenements/beau-boucan-04-middle-child-dear-march