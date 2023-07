Portes ouvertes de la nouvelle Auberge associative les Bains douches de la Butte Sainte-Anne Auberge les Bains douches Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Portes ouvertes de la nouvelle Auberge associative les Bains douches de la Butte Sainte-Anne Samedi 16 septembre, 10h00 Auberge les Bains douches Entrée libre

La toute nouvelle Auberge associative les Bains douches de la Butte Sainte-Anne ouvre ses portes le samedi 16 septembre pour les journées du

patrimoine. Venez découvrir le nouveau visage de ce lieu atypique

marqué par son histoire.

Les heureux bénévoles qui ont rénové avec amour le bâtiment pendant plus de 2 ans vous feront visiter les lieux et vous raconteront le passé et

le futur de cette vieille bâtisse.

Auberge les Bains douches 20 rue Dupleix Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 0977964483 https://aubergelesbainsdouches.fr/ https://www.facebook.com/AubergeAssociativeNantes Auberge associative populaire et participative dans la anciens bains et lavoirs du quartier stationnements dans la rue – Arrêt de tram à 600m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

@Auberge les Bains douches