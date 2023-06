Les cafés du rock – The Ringtones Auberge Le Saint Sulpice Vendœuvres, 3 juillet 2023, Vendœuvres.

Vendœuvres,Indre

Une semaine de concerts gratuits dans les cafés du territoire de la CdC Val de l’Indre Brenne..

Lundi 2023-07-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-03 . EUR.

Auberge Le Saint Sulpice

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire



A week of free concerts in the cafés of the territory of the CdC Val de l’Indre Brenne.

Una semana de conciertos gratuitos en cafés de la zona Val de l’Indre Brenne CdC.

Eine Woche lang kostenlose Konzerte in den Cafés im Gebiet des CdC Val de l’Indre Brenne.

Mise à jour le 2023-06-01 par Destination Brenne