Tornatz Botar Aquo Auberge le Beaulieu Beaulieu Catégories d’Évènement: Beaulieu

Cantal Tornatz Botar Aquo Auberge le Beaulieu, 21 juin 2023, Beaulieu. Tornatz Botar Aquo 21 et 22 juin Auberge le Beaulieu Duo Sénile Trad Rock Celtique Auberge le Beaulieu 6 rue des Gabariers 15270 Beaulieu Beaulieu 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 69 42 79 Proche de Lanobre, le village de Beaulieu, est situé sur les hauteurs de la retenue du barrage de Bort les Orgues Parking dans le village, proche du concert. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T01:28:00+02:00 ©Tornaz Botar Aquo Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu, Cantal Autres Lieu Auberge le Beaulieu Adresse 6 rue des Gabariers 15270 Beaulieu Ville Beaulieu Departement Cantal Lieu Ville Auberge le Beaulieu Beaulieu

Auberge le Beaulieu Beaulieu Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu/

Tornatz Botar Aquo Auberge le Beaulieu 2023-06-21 was last modified: by Tornatz Botar Aquo Auberge le Beaulieu Auberge le Beaulieu 21 juin 2023 Auberge le Beaulieu Beaulieu

Beaulieu Cantal