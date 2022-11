TOUT SCHUSS A GERARDMER ! Auberge la drosera Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

TOUT SCHUSS A GERARDMER ! 19 – 23 décembre Auberge la drosera

En fonction du quotient familial CAF

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Auberge la Drosera 20 chemin des hauts rupts 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est Le séjour « TOUT SCHUSS A GERARDMER ! » est un séjour pour 34 enfants de 6-17ans de 4 nuitées à l'Auberge la Drosera sur la thématique de la découverte de la montage et des sports d'hiver. Les enfants seront amenés a découvrir tout au long de leur séjour des sports d'hiver tel que la luge, des balades en raquette, le biatlhon et le ski de fond mais également autour de thématique de la montagne avec la decouverte des animaux de montage et par des balades.

