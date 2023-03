Course à pied : sortie extérieure Auberge HI Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Course à pied : sortie extérieure Auberge HI Rennes, 17 avril 2023, Rennes. Course à pied : sortie extérieure Lundi 17 avril, 17h30 Auberge HI Rennes Gratuit Envie de partager un moment running avec d’autres personnes des universités?

Le SIUAPS vous propose une sortie course à pied le lundi 17 avril de 17h30 à 19h30.

Au programme: découverte du canal saint martin et entraînement sur des portions en côte.

Inscription obligatoire sur le site « mon espace siuaps »

