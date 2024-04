Auberge et Camping de Vézelay Auberge et Camping de Vézelay Vézelay, jeudi 1 janvier 2032.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Hébergement composé d’un camping (environ 40 places avec sanitaires dont un accès handicapé) et d’une auberge de jeunesse:

– deux dortoirs de 14 (deux pièces) et 9 places (une pièce)

– 4 studios: 3 places, 2*4 places et 6 places

Lits superposés uniquement, draps fournis

Lieu: en pleine nature et sans risque (pas de route passante)

Salle polyvalente avec cuisine professionnelle

Auberge et Camping de Vézelay Route de l’Etang, 89450 Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « aubergecampingvezelay@gmail.com »}]