Jardins du Hêtre, le samedi 31 juillet à 20:00

Cette activité est proposée par l’association Astuce. Rapportez votre panier pique-nique 0 plastique pour partager en famille, entre amis, une belle soirée ciné-plein air « courts-métrages nature ». Accès libre. _Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur._

Sur le thème de la nature Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix Nord Nord

2021-07-31T20:00:00 2021-07-31T23:00:00

