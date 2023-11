THÉ DANSANT Auberge du Stock – rue du Stock Langatte, 23 novembre 2023, Langatte.

Langatte,Moselle

Ce thé dansant est crganisé par le Club de l’amitié de la plaine de Walsch, avec l’orchestre Violetta. La réservation se fait par téléphone. L’entrée est payante.

Possibilité de déjeuner. Tout public

Jeudi 2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-23 . 7 EUR.

Auberge du Stock – rue du Stock

Langatte 57400 Moselle Grand Est



This tea dance is organized by the Club de l’amitié de la plaine de Walsch, with the Violetta orchestra. Reservations by telephone. Admission is charged.

Lunch available

Este baile de té está organizado por el Club de l’amitié de la plaine de Walsch, con la orquesta Violetta. Las reservas deben hacerse por teléfono. La entrada es gratuita.

Almuerzo disponible

Dieser Tanztee wird vom Club de l’amitié de la plaine de Walsch mit dem Orchester Violetta organisiert. Die Reservierung erfolgt per Telefon. Der Eintritt ist kostenpflichtig.

Möglichkeit zum Mittagessen

Mise à jour le 2023-11-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG