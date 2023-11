Week-end balades en raquettes Auberge du Steinlebach Linthal, 3 janvier 2024, Linthal.

Linthal,Haut-Rhin

Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné

Raquettes et bâtons fournis.

Auberge du Steinlebach

Come and enjoy our white landscapes during a night snowshoeing session, supervised by a mountain leader. Evening meal, night, breakfast, accompanied return to the resort

Snowshoes and poles provided

Venga a disfrutar de nuestros paisajes blancos durante una sesión nocturna de raquetas de nieve, supervisada por un líder de montaña. Cena, noche, desayuno, regreso acompañado a la estación

Se proporcionan raquetas de nieve y bastones

Genießen Sie unsere weißen Landschaften bei einer nächtlichen Schneeschuhwanderung, die von einem Bergführer begleitet wird. Abendessen, Übernachtung, Frühstück, begleitete Rückkehr zur Station

Schneeschuhe und Stöcke werden gestellt

