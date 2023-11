Séjour Nouvel an au Markstein Auberge du Steinlebach Linthal, 29 décembre 2023, Linthal.

Linthal,Haut-Rhin

Après repas et balades, nous changerons d’année ensemble autour d’une soirée copieuse et animée..

2023-12-29 fin : 2024-01-01 . EUR.

Auberge du Steinlebach

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



After a meal and a walk, we will change year together around a copious and lively evening.

Tras una comida y un paseo, cambiaremos juntos de año en una velada animada y animada.

Nach Mahlzeiten und Spaziergängen werden wir bei einem reichhaltigen und lebhaften Abend gemeinsam das Jahr wechseln.

Mise à jour le 2023-11-24 par Le Markstein