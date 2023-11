Vacances de Noël en Montagne Auberge du Steinlebach Linthal, 27 décembre 2023, Linthal.

Linthal,Haut-Rhin

L’auberge du Steinlebach vous propose un séjour sur 3 jours accompagné d’un guide de montage diplômé pour vous encadrer, vous pourrez (re)découvrir les Hautes Vosges d’Alsace.

Niveau 2/5

Matériel compris

Guide, hébergement et restauration compris.

2023-12-27 fin : 2023-12-29 . EUR.

Auberge du Steinlebach

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



The Auberge du Steinlebach offers you a 3-day stay accompanied by a qualified mountain guide, so you can (re)discover the High Vosges of Alsace.

Level 2/5

Equipment included

Guide, accommodation and catering included

El Auberge du Steinlebach le ofrece una estancia de 3 días acompañado por un guía de montaña cualificado, para que pueda (re)descubrir los Altos Vosgos de Alsacia.

Nivel 2/5

Material incluido

Guía, alojamiento y comidas incluidos

Die Auberge du Steinlebach bietet Ihnen einen dreitägigen Aufenthalt in Begleitung eines diplomierten Bergführers, der Sie betreut. So können Sie die elsässischen Hochvogesen (wieder) entdecken.

Niveau 2/5

Material inbegriffen

Führer, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen

Mise à jour le 2023-11-24 par Le Markstein